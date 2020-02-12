Центр Хруничева заявил о «громаднейшем достижении»

Центр Хруничева почти полностью рассчитался с кредиторами и планирует в ближайшие месяцы реструктурировать весь многомиллиардный долг перед банками, сообщил гендиректор предприятия, одного из крупнейших в космической отрасли России, Алексей Варочко.

Варочко сообщил, что банковские долги еще остались, «но по ним принято решение, и в ближайшее время по ним будет закрыт вопрос», передает РИА «Новости».

«По банковским долгам у нас на сегодняшний день – 34 млрд рублей, и 12 млрд рублей – тот долг, который есть перед госкорпорацией (Роскосмос). 34 млрд рублей будут реструктуризированы. Мы полагаем, что эти работы мы проведем в первом полугодии», – добавил он.

По словам гендиректора предприятия, Центр практически полностью рассчитался с кредиторами.

«Для нас это громаднейшее достижение. Из 11 млрд долгов, которые мы должны были нашим контрагентам, на сегодняшний день у нас остается 3,1 млрд рублей, в марте он снизится до 1,7 млрд рублей. Мы рассчитались со всеми крупными поставщиками, перед которыми у нас была задолженность», – сказал он.

Самый крупный долг перед контрагентом остаются перед оператором космодромов России – Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры – 700 млн рублей.

При этом у предприятия нет долгов по налогам, зарплате и коммунальным услугам.

Варочко также сообщил, что второй пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится во втором-третьем квартале 2020 года.

Он сообщил, что министром обороны принято решение о полезной нагрузке, которую на орбиту выведет ракета. Однако гендиректор предприятия не стал уточнять, что именно это будет.

Изначально вторую тяжелую «Ангару» планировали запустить вслед за первой, изготовив ее в 2015 году, а после этого произвести в рамках летных испытаний еще восемь пусков, доведя их количество до 10. В конце января сообщалось, что летные испытания тяжелой «Ангары» сократили до шести пусков.

Напомним, вдекабре 2015 года Арбитражный суд Москвы по иску Минобороны решил взыскать с Центра Хруничева около 1,8 млрд рублей убытков, причиненных в 2013 году аварией с ракетой-носителем «Протон-М».

В июне 2017 года тот же суд взыскал с Центра 3,2 млрд рублей убытков из-за аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс», которая произошла в 2013 году.

В октябре 2019 года калужский автоцентр КамАЗ потребовал признать Центр банкротом. Из решения следует, что долг возник по договору поставки грузовика «КамАЗ» от 18 сентября 2018 года, когда продавец передал Центру Хруничева машину по цене около 3 млн рублей, а в оплату получил только 2 млн. На недостающую сумму был подан иск.

В ноябре того же года арбитражный суд Москвы взыскал более 1,6 млрд рублей с Центра имени Хруничева по иску ракетно-космического предприятия «Протон – Пермские моторы».

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