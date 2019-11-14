Производитель «Протона» взыскал с Центра Хруничева 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал более 1,6 млрд рублей с Центра имени Хруничева по иску ракетно-космического предприятия «Протон – Пермские моторы» (входит в «Роскосмос»), производителя ракет «Протон» и «Ангара».

В своем иске пермский изготовитель двигателей для ракет-носителей «Протон» требовал от ответчика выплатить задолженность по контракту от 14 июня 2016 года.

Представитель Центра, отвечая на вопрос судьи Елены Немтиновой, заявил, что ответчику нечем подтвердить исполнение обязательств по договору.

«То есть работы выполнены, но не оплачены?» – передает РИА «Новости» уточнение судьи.

Представитель ответчика эту информацию подтвердил, после чего суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

Отметим, что это далеко не первый иск к Центру имени Хруничева.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Москвы по иску Минобороны решил взыскать с Центра Хруничева около 1,8 млрд рублей убытков, причиненных в 2013 году аварией с ракетой-носителем «Протон-М».

В июне 2017 года тот же суд взыскал с Центра имени Хруничева 3,2 млрд рублей убытков из-за аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс», которая произошла в 2013 году.

Напомним, в октябре калужский автоцентр КамАЗ потребовал признать Центр банкротом. Из решения следует, что долг возник по договору поставки грузовика «КамАЗ» от 18 сентября 2018 года, когда продавец передал Центру Хруничева машину по цене около 3 млн рублей, а в оплату получил только 2 млн. На недостающую сумму и был подан иск.

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