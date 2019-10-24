Продавец КамАЗов из Калуги потребовал обанкротить Центр им. Хруничева

Калужский автоцентр КамАЗ потребовал признать банкротом одно из ведущих космических предприятий России – Центр им. Хруничева, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

В карточке не указана сумма долгов центра перед компанией, но в судебной базе есть информация о решении челябинского арбитража взыскать с предприятия Роскосмоса чуть более миллиона рублей.

Из решения следует, что долг возник по договору поставки грузовика «КамАЗ» от 18 сентября 2018 года, когда продавец передал Центру Хруничева машину по цене около 3 млн рублей, а в оплату получил только 2 млн. На недостающую сумму и был подан иск, передает РИА «Новости».

Челябинский суд удовлетворил требования автоцентра. При этом в судебном акте написано, что представитель Центра в процессе не участвовал. Апелляция на решение первой инстанции не подавалась, и в сентябре оно вступило в силу.

Сообщается также, что заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 21 октября, к рассмотрению оно пока не принято.

Напомним, 3 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Роскосмос заявил, что выяснил причины финансовых долгов Центра Хруничева.

«Мы докопались до причины: физически логистика производства, она не позволяет выпускать предприятию изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу по контрактам», – заявил глава госкорпорации.

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