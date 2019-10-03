Рогозин раскрыл причину финансовых проблем Центра Хруничева

Роскосмос выяснил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы пытались разобраться в причинах, которые привели к такому состоянию Центра Хруничева, мы разобрались. Мы докопались до причины: физически логистика производства, она не позволяет выпускать предприятию изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу по контрактам», – сказал он, передает РИА «Новости».

В этой связи производство ракеты «Ангара» планируется перенести из Москвы в Омск.

В мае Рогозин заявил, что финансовая ситуация в Центре Хруничева является угрозой национальной безопасности. По данным на март, долги Центра Хруничева с начала года снизились со 111 до 80 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что в Кремле не занимаются финансовыми дырами конкретных предприятий, однако считают ситуацию Центра Хруничева трудной. Также сообщалось, что Роскосмос отказался от ряда работ, чтобы погасить долги.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать финансовую поддержку.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД