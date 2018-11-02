В Кремле дали оценку финансовой ситуации в Центре Хруничева

Кремль не занимается финансовыми дырами конкретных предприятий, однако считает ситуацию Центра Хруничева трудной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Кремль не изучает финансовые дыры и посоветовал обратиться за комментарием по Центру Хруничева в надзорные органы, передает ТАСС.

Он добавил, что ситуация Центра уже давно «непростая» и «неоднократно были совещания на этот счет по оздоровлению предприятия».

Пресс-секретарь президента отметил, что «иногда такое случается» и имеющимися проблемами занимаются.

«Это очень сложное предприятие, со сложным производственным циклом», – сказал Песков.

Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая дыра в Центре Хруничева составляет 111 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Такая сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты, кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также из долгов перед Роскосмосом.

Последняя часть составляет 27 млрд; она продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра Хруничева выплачивает Роскосмос из бюджета, полученного на программы, которые по каким-либо причинам не реализуются.

По словам Рогозина, Центр начнет платить «пени и штрафы» за просроченные контракты только через 10 лет.

Ситуация, как ожидается, начнет исправляться в 2019 году – тогда планируется запустить 10 тяжелых ракет производства Центра Хруничева, что позволит предприятию начать возвращать долги.

Напомним, в августе сообщалось, что Рогозин поставил новую задачу Центру Хруничева – на московской площадке предприятия могут начать изготавливать центральный блок сверхтяжелой ракеты и собирать водородные разгонные блоки.

Отмечалось, что заказ Роскосмоса на 71 ракету должен вывести Центр в прибыль к 2022 году. Предприятие планирует выпускать до десяти ракет «Ангара» в год: по две – московской площадкой и до восьми – омской.