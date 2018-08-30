Рогозин поставил новую задачу Центру Хруничева

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на московской площадке Центра Хруничева могут начать изготавливать центральный блок сверхтяжелой ракеты и собирать водородные разгонные блоки.

«Мы планируем развивать на этой площадке водородную тематику, производство разгонных блоков, и мы планируем, чтобы центральный блок сверхтяжелой ракеты формировался на московской площадке в Центре Хруничева», – сказал он.

Предполагается, что с помощью Роскосмоса Центр Хруничева за три года погасит долг свыше 100 млрд рублей и уйдет в прибыль, продолжив производство, пишет РИА «Новости».

Согласно информации Рогозина, Центр должен 15 млрд рублей Сбербанку, 12,5 млрд – ВЭБ, 4,5 млрд – Фондсервисбанку. Также в сумму долга входят занятые у Роскосмоса 26 млрд рублей и штрафы с пени.

Заказ Роскосмоса на 71 ракету должен вывести Центр Хруничева в прибыль к 2022 году. Предприятие планирует выпускать до десяти ракет «Ангара» в год: по две – московской площадкой и до восьми – омской.