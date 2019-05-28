Рогозин назвал долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая ситуация в Центре Хруничева является угрозой национальной безопасности.

«Закредитованность, избыточность накладных расходов – болевая точка многих компаний ОПК, но иногда проблемы приобретают настолько острый характер, что заставляют думать уже не только об экономических рисках, а об угрозах национальной безопасности. Возможно, самая острая проблема прошедшего года – поиск решений для финансового оздоровления ГКНПЦ имени Хруничева», – сказал Рогозин РИА «Новости».

Глава госкорпорации уточнил, что в этой связи родился проект Национального космического центра, который будет реализован совместно с правительством Москвы.

«По-моему, это хороший пример того, как антикризисные меры могут сопрягаться с мерами по развитию», – добавил он.

Ранее сообщалось, что долг Центра Хруничева составлял около 111 млрд рублей, но за последнее время он снизился на 31 млрд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что в Кремле не занимаются финансовыми дырами конкретных предприятий, однако считают ситуацию Центра Хруничева трудной. Также сообщалось, что Роскосмос отказался от ряда работ, чтобы погасить долги.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать финансовую поддержку.

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