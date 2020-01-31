Летные испытания тяжелой «Ангары» сократили до шести пусков

Летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Плесецк сокращены с десяти до шести пусков, заявил главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса») Юрий Клименко.

«К сожалению, объемы летных испытаний сокращаются, даже для пятой «Ангары» [«Ангара-А5» на космодроме Плесецк] было десять пусков, теперь всего шесть пусков. Для «Амура» [«Ангара-А5» на космодроме Восточный] будет еще меньше», – передает РИА «Новости» слова Клименко на Королевских чтениях по космонавтике в Москве.

Как пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, решение о сокращении количества пусков ракеты «Ангара» может быть вызвано желанием скорейшего принятия ракетного комплекса в эксплуатацию.

«При текущей частоте запусков, когда у нас одна ракета летает раз в шесть лет, летные испытания растянутся на 20 лет. По мировой практике, достаточно двух-трех полетов для завершения летных испытаний ракеты», – сказал он.

«В этой связи сокращение летных испытаний можно только приветствовать, поскольку это говорит об уверенности конструкторов в правильности технических решений», – заявил Моисеев.

Напомним, в среду Моисеев заявил газете ВЗГЛЯД, что испытание системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Орел» посредством уничтожения ракеты-носителя «Ангара», практически не даст результатов, а значит, деньги потратятся впустую.