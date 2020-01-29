Уничтожение ракеты «Ангара» на испытаниях назвали пустой тратой денег

Испытание системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Орел» посредством уничтожения ракеты-носителя «Ангара», практически не даст результатов, а значит, деньги потратятся впустую, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила Роскосмосу в 2024 году провести проверку системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Орел» посредством уничтожения тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». При этом для запланированных в 2023-2025 годах запусков потребуется еще одна «Ангара».

«У нас хорошая система спасения, которая неоднократно проверена. Для того, чтобы ее испытать, совсем не обязательно использовать ракету. Можно, конечно, для более точной картины, но это очень дорого. Да и немного даст в сравнении с обычными испытаниями», – говорит Моисеев.

Эксперт объясняет, что есть и другие способы испытать систему аварийного спасения корабля, которые вполне можно провести на Земле. Единственное отличие наземного испытания от воздушного ­– проверки проводятся на нулевой скорости, что практически никакой разницы для техники не дает.

«Если система аварийного спасения сработает на нулевой скорости, то сработает и на большой скорости. Раньше у нас этого никто не делал. У американцев это было на первых кораблях, а сейчас они снова к этой системе возвращаются. Но игра не стоит свеч, слишком маленький эффект будет от предлагаемых испытаний. С моей точки зрения это напрасные затраты», – считает Моисеев.

Такие испытания, если считать рыночную стоимость «Ангары», могут потребовать свыше 120 млн долларов, рассказывает эксперт. При этом бюджет на проведение подобных испытаний никак не ограничен. «У нас часто тратят миллионы совершенно бессмысленно. Например, отправка робота «Федора» на МКС, который там ничего не сделал, а стоило это удовольствие миллионы долларов», – поясняет Моисеев.

В январе американская компания SpaceX Илона Маска провела похожие испытания. На глазах у наблюдавших за тестированием была разрушена ракета-носитель Falcon 9, а космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

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