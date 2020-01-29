Тяжелую «Ангару» предложили уничтожить в полете

В 2024 году предлагается разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5», чтобы проверить системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Орел», сообщается в материалах РКК «Энергия», направленных Роскосмосу.

Испытание предлагается провести во время прохождения «Ангарой» максимального воздушного напора, передает РИА «Новости».

Если предложение будет принято, для запланированных в 2023–2025 годах запусков потребуется дополнительная «Ангара».

В январе SpaceX Илона Маска провела похожие испытания, в результате которых в соответствии со сценарием была разрушена ракета-носитель Falcon 9. Корабль Crew Dragon благополучно приводнился в Атлантическом океане.

11 октября 2018 года космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг должны были отправиться на МКС на корабле «Союз МС-10», но на этапе отделения от ракеты боковых блоков первой ступени произошла авария. Экипаж не пострадал благодаря системе аварийного спасения и был второй раз отправлен на МКС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД