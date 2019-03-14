Экипаж аварийного «Союза» второй раз отправлен на МКС

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» запущена с космодрома Байконур; на борту находится экипаж, не попавший на Международную космическую станцию из-за аварии в октябре.

Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома («Гагаринский старт») в 22.14 мск. К МКС отправились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох, передает ТАСС.

Полет корабля к МКС запланирован по короткой шестичасовой схеме – «Союз» сделает всего четыре витка вокруг Земли (традиционная схема предполагает двухсуточный полет к станции). Стыковка корабля с МКС намечена на 15 марта в 04.07 мск.

Еще 11 октября 2018 года Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию на корабле «Союз МС-10», но тогда на этапе отделения от ракеты боковых блоков первой ступени произошла авария – один из блоков ударил в корпус ракеты. Экипаж не пострадал благодаря системе аварийного спасения.