Корабли, которые были задержаны в Керченском проливе, а позже переданы Украине, летом снова выйдут в море, сообщил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

«Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» к началу лета снова выйдут в море», – цитирует «Радио Свобода» Воронченко.

По его словам, со следующей недели корабли пойдут на плановый ремонт.

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.