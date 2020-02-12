ВМС США сертифицировали электромагнитную катапульту для самолетов авианосца Gerald Ford

Военно-морские силы США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла новейшего авианосца «Джеральд Форд», сообщила пресс-служба компании General Atomics.

«ВМС США разрешили применение электромагнитной катапульты EMALS для взлетов и посадок всех типов боевых самолетов, развернутых на авианосце CVN 78 Gerald Ford», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В испытаниях новой катапульты на совместимость с самолетами палубного базирования принимали участие многоцелевые истребители F/A-18E/F Super Hornet, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye, военно- транспортные самолеты C-2A Greyhound, самолеты-постановщики помех EA-18G Growler и учебно-тренировочные самолеты T-45C Goshawk.

В пресс-службе сообщили, что в течение нескольких месяцев ВМС США проведут сертификацию электромагнитной катапульты EMALS для ее применения на летной палубе авианосцев класса Gerald Ford.

«General Atomics также оснастит EMALS еще два авианосца класса Gerald Ford, в частности, CVN 79 John Kennedy («Джон Кеннеди») и CVN 80 Enterprise («Энтерпрайз»)», – добавили в компании.

Напомним, в мае Конгресс США собирался запретить прием на вооружение новейшего авианосца ВМС США John F. Kennedy, так как он оказался несовместим с F-35. Позднее в Пентагоне выразили сомнение в необходимости вкладывать средства в авианосный флот.

Кроме того, в конце ноября из открытых данных ВМС США стало известно, что более половины американских авианосцев небоеспособны.

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