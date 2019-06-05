Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35

Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.

Это положение включено комитетом по вооруженным силам Палаты представителей включил в законопроект об оборонной политике на 2020 год. Корабль пока достраивается на верфи Ньюпорт Ньюс в Вирджинии. На палубу уже установлена 588-тонная надстройка-«остров», что свидетельствует о 90-процентной готовности корабля. Авианосец получил имя «Джон Ф. Кеннеди» и бортовой номер CVN-79. На воду он будет спущен до конца года, а флоту передан в 2024 году, сообщает «Российская газета».

Однако у авианосца есть серьезные проблемы с полетами F-35, которые связаны, скорее всего, с электромагнитными катапультами и аэрофинишерами. Обе системы по идее должны быть мощнее используемых ныне паровых катапульт и гидравлических тросовых катушек, но на деле EMALS не может разогнать палубную версию F-35 до взлетной скорости. Таким образом, с борта корабля «Джеральд Форд» могут подняться в воздух только F/A-18 Super Hornet и созданные на их основе самолеты РЭБ EA-18G Growler.

Более того, и они должны быть ограничены по массе топлива и бортового оружия.

«Проблемы с запуском истребителей добавляют бед новому авианосцу через два года после принятия его на вооружение» – отмечает автор статьи в The Drive Джозеф Тревитик.

У авианосца есть и еще одна нерешенная до сих пор проблема – с подъемниками боеприпасов на палубу. В штатном режиме до сих пор не могут работать 11 грузовых лифтов корабля, без них эксплуатация авианосца невозможна.

В конце мая президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на десантном корабле Wasp-class на базе ВМС США Йокосука в Японии, заявил, что издаст приказ о замене дорогих электромагнитных стартовых катапульт на паровые.