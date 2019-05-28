Трамп предложил использовать на авианосцах паровые катапульты

Президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на десантном корабле Wasp-class на базе ВМС США Йокосука в Японии, заявил, что издаст приказ о замене дорогих электромагнитных стартовых катапульт на паровые.

«Я издам указ о том, чтобы при постройке новых авианосцев использовались паровые катапульты», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

Главная причина недовольства – огромные затраты на электромагнитные катапульты, которые также, по мнению Трампа, менее надежны в отличие от паровых.

«Это было еще до меня, мы потратили 900 миллионов долларов на эти сумасшедшие электрические катапульты. А я спрашиваю: что не так с паром?» – сказал президент, уточнив, что, по данным экспертов, «электромагнитные катапульты работают быстрее», но США не нуждается в дополнительной скорости.

«Нам не нужна эта дополнительная скорость, ведь мы можем запускать самолеты только раз в пару минут», – добавил Трамп, подчеркнув, что разработчики всегда стремятся к инновациям, но «это уже чересчур».

Стартовые катапульты применяются на авианосцах для разгона самолетов при взлете.

Ранее Трампа раскритиковали за трату денег на авианосец.