Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз «не хорошо выполнял свою работу» в вопросе косовского урегулирования, сообщил осведомленный источник.

По словам источника сербского издания Blic, близкого к ходу переговоров между Боррелем и президентом Сербии Александаром Вучичем, проходивших 31 января и 1 февраля, «Боррель заявил, что ЕС до сих пор, очевидно, нехорошо делал свою работу, так как все на Балканах недовольны», передает ТАСС.

Кроме того, глава европейской дипломатии признал, что нельзя сравнивать процесс отзыва признания Косова, который лоббирует Сербия, и отмену 100-процентных пошлин на сербские товары, потому что «то, что делает Приштина, нелегально».

Жозеп Боррель также пообещал Вучичу рассмотреть его идею вступления Сербии в Шенген до официального вступления в ЕС.

Напомним, в Косово идет создание полноценной армии в нарушение резолюции СБ ООН, против чего выступали даже в ЕС и НАТО. Решение Приштины поддерживают только США.

Также парламент Косово заявил о «конце диалога» с Белградом, единственным возможным вариантом урегулирования конфликта непризнанная республика называет признание независимости региона от Сербии.

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