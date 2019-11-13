Сербия сочла создание армии Косово нарушением резолюции СБ ООН

Создание в непризнанном Косово полноценной армии является нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН, также это угрожает стабильности в регионе и за его пределами, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Сербия выступает решительно против трансформации так называемых косовских сил безопасности в так называемую армию Косова, так как этим нарушается резолюция СБ ООН 1244, создается угроза стабильности в регионе и шире. Одностороннее решение Приштины о начале процесса трансформации и формировании «министерства обороны» – еще один из целого ряда актов наряду с введением дискриминационных торговых пошлин и невыполнением Брюссельских соглашений», – передает его слова ТАСС.

Также Дачич выразил надежду, что Миссия НАТО в Косово и Метохии продолжит выполнять свои обязательства, предотвратив проникновение вооруженных албанцев на север Косово. Он указал, что подобные инциденты уже происходили много раз. Дачич считает, что это опасно из-за возможности «эскалации в размерах, которые невозможно контролировать».

Напомним, в Косово идет создание полноценной армии. Против такого формата армии выступал даже Евросоюз и НАТО. Решение Приштины поддерживает только Вашингтон.

Также парламент Косово заявил о «конце диалога» с Белградом, единственным возможным вариантом урегулирования конфликта непризнанная республика называет признание независимости региона от Сербии.

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