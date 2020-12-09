Охрана русскоязычного экипажа отбила атаку пиратов в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе охрана судна с русскоговорящим экипажем справилась с нападением пиратов, об этом сообщают местные СМИ.

Владелец судна нанял нескольких вооруженных охранников, предположительно, нигерийцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime Bulletin.

Капитан во время атаки с помощью общей системы оповещения предупредил экипаж и потребовал отойти от окон. Охрана обстреляла пиратов с мостика, еще один из охранников вел стрельбу с пулемета на палубе. Пираты вели ответный огонь, но прекратили атаку и скрылись.

Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях и СМИ. Телеканал РЕН-ТВ сообщил, что один из нападавших преступников получил ранение, но экипаж атакованного судна не пострадал.

В начале декабря сообщалось, что пираты в Гвинейском заливе дважды за сутки атаковали танкер для перевозки жидких химических веществ New ranger под флагом Мальты.