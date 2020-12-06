Пираты в Гвинейском заливе второй раз за сутки напали на танкер под флагом Мальты

Пираты в Гвинейском заливе второй раз за последние сутки атаковали танкер для перевозки жидких химических веществ New ranger под флагом Мальты, сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Члены экипажа укрылись в специально оборудованном помещении, четверо пиратов поднялись на борт судна. Информация о численности команды и их гражданстве не сообщается, передает ТАСС.

По данным портала, нападение было совершено в 50 морских милях к юго-западу от нигерийского нефтеналивного терминала Агбами. В субботу пираты также высаживались на борт этого танкера в 220 морских милях к югу от порта Лагос. Отмечается, что пираты 5 декабря провели на борту судна некоторое время и покинули его.

Ранее пираты похитили четырех членов экипажа танкера Agisilaos в Гвинейском заливе, среди них один россиянин.