Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярный мир

Запад пытается возродить однополярный мир, но Китай и Россия вряд ли будут ему подвластны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Да, такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Также он отметил, что ЕС принял новый режим санкций в угоду США и без обращения в органы ООН. «Только что Евросоюз в очередной раз заслужил похвалу (госсекретаря США Майка) Помпео, одобрив генерический пакет, генерический механизм введения санкций за нарушение прав человека», – сказал Лавров.

Напомним, Совет Евросоюза на уровне глав МИД утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, который не копирует «акт Магнитского» США. Режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза.

МИД Украины заявил, что Киев поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций против нарушения прав человека, и надеется, что он станет «эффективным инструментом наказания виновных» в ситуациях с Крымом и Донбассом.