Голикова объяснила разницу в статистике оперштаба и Росстата по COVID-19

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4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:41  |  vz.ru
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Россиянам не хватит горнолыжных курортов

Сочинцы стали продавать места в очереди на подъемники Дмитрий Феоктистов/ТАСС
При отсутствии заграничной альтернативы российские горнолыжные курорты в этот сезон ждет небывалый наплыв туристов. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в них за 40 тыс. рублей. Впрочем, бум прогнозируется и на курортах, которые традиционно считаются летними. Однако туристов подстерегает одна опасность.  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
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Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Голикова объяснила разницу в статистике оперштаба и Росстата по COVID-19

    4 декабря 2020, 18:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России не скрывают цифры по статистике о коронавирусных больных, данные по смертности оперативного штаба и Росстата отличаются, потому что цифры позднее уточняются, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «И весной, и сейчас отдельные иностранные, уважаемые СМИ, которые работают на территории России, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в России недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Вице-премьер объяснила, почему данные оперативного штаба и Росстата по смертности различаются. «Оперативный штаб также с самого начала пандемии в ежедневном формате формирует данные, в том числе на сайте СтопКоронавирус.рф. Эти данные являются оперативной информацией, в которой учитываются только те случаи, по которым не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия. То есть это четкая смертность от COVID», – объяснила вице-премьер.

    По ее словам, в ежедневную статистику по смертности попадают случаи, когда причиной смерти точно стал коронавирус – и дополнительная экспертиза не нужна. После анализа тех случаев, где причина смерти сразу не ясна, цифры могут исправляться, уточнила она.

    Росстат же публикует сводные данные по смертности через 40 дней после отчетного периода, пояснила вице-премьер. В отчет попадают цифры из оперативной статистики, и случаи больных коронавирусом, причиной смерти у которых стало другое заболевание, сказала Голикова.

    Также Голикова в пятницу сообщила, что число российских регионов, где распространение коронавируса снижается, возросло до 61. При этом она отметила, что в стране занято более трех четвертей коек для коронавирусных пациентов.


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