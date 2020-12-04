Голикова: Снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 61 регионе России

Число российских регионов, где распространение коронавируса снижается, возросло до 61, сообщила вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова.

«По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61», – цитирует Голикову ТАСС.

При этом заболеваемость в Карелии и Санкт-Петербурге превышает общероссийский показатель более чем в два раза, отметила вице-премьер.

За последнюю неделю в разных регионах в сутки выявляли от 2,1 до 69,4 случаев инфицирования на 100 тыс. человек, сообщила Голикова. За сутки на 100 тыс. населения в России выявили 18,66 случаев коронавирусной инфекции, добавила она.

Также вице-премьер сообщила, что во всех регионах усилили режим дезинфекции в местах массового пребывания людей. «На сегодняшний день во всех регионах страны введен масочный режим, усилен режим дезинфекции в местах массового пребывания граждан, в том числе в общественном транспорте. В 81 регионе введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, также в 81 регионе введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями», – передает слова Голиковой РИА «Новости».

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.

Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.