Голикова: В России занято более трех четвертей коек для пациентов с COVID-19

В России на сегодняшний день занято больше трех четвертей коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На данный момент в стране занято 75,9% коек для коронавирусных больных, сказала вице-премьер, передает ТАСС.

При этом во всех регионах разработали программы по модернизации первичного звена здравоохранения, отметила Голикова. «К участию в мероприятиях по модернизации <...> первичного звена здравоохранения заявлено 3003 медицинские организации. Все программы сейчас рассмотрены рабочей группой межведомственной, которая работает при правительстве России. По итогам всем регионам высказаны замечания, над которыми они сейчас работают. В числе этих замечаний конкретизация по каждому субъекту мероприятий, которые связаны с доступностью первичного звена», – пояснила она.

Также Голикова в пятницу сообщила, что число российских регионов, где распространение коронавируса снижается, возросло до 61.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.