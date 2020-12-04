Во всех регионах созданы программы модернизации первичного звена здравоохранения

Во всех российских регионах разработаны программы по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова.

«К участию в мероприятиях по модернизации <...> первичного звена здравоохранения заявлено 3003 медицинские организации. Все программы сейчас рассмотрены рабочей группой межведомственной, которая работает при правительстве России. По итогам всем регионам высказаны замечания, над которыми они сейчас работают», – цитирует Голикову ТАСС.

Она добавила, что у каждого субъекта есть свои замечания, связанные с доступностью первичного звена.

Также Голикова в пятницу сообщила, что число российских регионов, где распространение коронавируса снижается, возросло до 61.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.