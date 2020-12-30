В России вторую неделю снижаются цены на сахар и подсолнечное масло

В период с 22 по 28 декабря в России снизились цены на сахар и подсолнечное масло на 1,8% и 0,7% соответственно, следует из материалов Росстата. Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен.

По данным статистического ведомства, масло и сахар после подписания соглашений действительно подешевели, причем цены на подсолнечное масло снизились до этого первый раз после 19 недель непрерывного роста, на сахар – после 25 недель роста: за неделю с 15 по 21 декабря – на 1% и на 3,2% соответственно, а в период с 22 по 28 декабря – еще на 0,7% и 1,8%, следует из материалов Росстата, передает РИА «Новости».

Цены на сахар-песок в 34 регионах России снизились на 0,1-1,5%, в 28 субъектах – на 1,6-2,9%, в 11 субъектах России – на 3,2-5,4%. В пяти регионах цены выросли на 0,1-1,7%, а в семи регионах страны – не изменились.

В свою очередь, подсолнечное масло в 34 субъектах России подешевело на 0,1-1,4%, в 19 регионах – на 1,5-4,9%. В семи – цены не изменились, однако в 25 субъектах России цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-5,2%, сообщает Росстат.

На прошлой неделе отмечалось, что с 15 по 21 декабря цены на сахар и подсолнечное масло снизились на 1% и 3,2%.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Также глава государства пообещал скорую реакцию на рост цен.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ретейлеры и почти все региональные сети.