Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, закрепляющих принятые решения по стабилизации цен на продовольственные товары, сообщила пресс-служба правительства.

«Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения. Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Подчеркивается, что эти соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров, в частности, на сахар и подсолнечное масло. «Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат», – отметили в правительстве.

Для стабилизации цен на муку и хлеб правительство устанавливает квоту на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 17,5 млн тонн.

«Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года», – говорится в документе.

Также для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. «Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции», – поясняется в тексте.

В среду, 9 декабря, президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав за неделю принять меры для прекращения их роста. Президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказали о принятых мерах для стабилизации цен.