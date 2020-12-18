Соглашения по ценам подписали все федеральные сети

Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ритейлеры и почти все региональных сетей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, – потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, –что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», – передает слова министра РИА «Новости».

Мантуров добавил, что магазины уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар.

«Это [снижение цен на подсолнечное масло и сахар] уже фактически видно. Игорь Владимирович [Шехтерман], руководитель X5 [сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»], как раз нам докладывал о том, как ведется работа компанией», – отметил глава Минпромторга.



Шехтерман в свою очередь подтвердил начало снижения цен. «Мы представлены в 66 регионах, и мы уже со вчерашнего дня начали в них менять цены в соответствии с тем соглашением, которое достигнуто. В ближайшее время во всех наших магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» будут установлены цены в соответствии с этим», – сказал он.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали стоимость сахара и подсолнечного масла в рамках соглашений о стабилизации цен.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.