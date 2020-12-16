В Минсельхозе назвали стоимость сахара и масла после стабилизации цен

В рамках соглашений о стабилизации цен цена производителей на сахар составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло – 95 рублей, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло – 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», – передает слова министра РИА «Новости».

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, закрепляющих принятые решения по стабилизации цен на продовольственные товары.

Напомним, 9 декабря, президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав принять меры для прекращения их роста. Президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем».