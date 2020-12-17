Путин пообещал скорую реакцию на рост цен

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.

«Вот сейчас уже подписаны соглашения между производителями и сетями. И производители снижают на определенный объем, и сети в рознице должны показать нам это снижение по базовым продуктам питания», – сказал глава государства.

«На цены, конечно, надо смотреть внимательно, и будем, безусловно, это делать. Надеюсь, что реакция будет в течение нескольких дней, нескольких недель точно», – пообещал Путин.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали стоимость сахара и подсолнечного масла в рамках соглашений о стабилизации цен.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.