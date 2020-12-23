В период с 15 по 21 декабря в России снизились цены на сахар и подсолнечное масло на 1% и 3,2% соответственно, свидетельствуют данные Росстата. Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен.

По данным статистического ведомства, цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста, на сахар – после 25 недель роста, передает РИА «Новости».

Цены на сахар в 40 регионах России снизились на 0,1-2,8%, в 36 субъектах – на 3-8,8%. При этом в семи субъектах этот товар подорожал на 0,4-3,1%. В Амурской области и Чукотском автономном округе его стоимость не изменилась.

В свою очередь, подсолнечное масло в 32 регионах подешевело на 0,1-2,9%, в 17 субъектах – на 3,1-7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе цены остались на прежнем уровне. При этом Росстат сообщает, что в 27 субъектах цены на подсолнечное масло подросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах – на 3-9,7%.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Также глава государства пообещал скорую реакцию на рост цен.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ретейлеры и почти все региональные сети.