Выведенные на орбиту спутники «Гонец-М» приняли на управление

Спутники связи «Гонец-М» после вывода на расчетные орбиты приняты на управление, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Хорошие новости: по итогам сегодняшнего пуска с Плесецка все три спутника связи «Гонец-М» выведены на расчетные орбиты и взяты на управление», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По словам главы Роскосмоса, солнечные батареи и другие элементы конструкции раскрыты. «Орбитальная группировка «Гонец-М» теперь состоит из 15 космических аппаратов», – отметил он.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны в свою очередь сообщил, что спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат», передает ТАСС.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время вывела на расчетные орбиты блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1», – сообщили в ведомстве. В Минобороны уточнили, что служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

В ведомстве подчеркнули, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. «После выведения на орбиту космические аппараты «Гонец-М» были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета», – отметили в министерстве.

Космическому аппарату, запущенному в интересах Минобороны, присвоен порядковый номер «Космос-2548», с ним «установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме».

В четверг утром ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны стартовала с пусковой установки №3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Минобороны (космодром Плесецк) в Архангельской области.

«Гонец» – российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.