Турция потребовала от авиапассажиров предоставлять тесты на коронавирус с 30 декабря

Авиапассажиры с 30 декабря должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус при въезде в Турцию, сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.

«Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 (совпадает с мск) 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до шести лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут», – передает заявление авиакомпании РИА «Новости».

Введение данной меры решили отложить на два дня, так как до этого власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В связи с ростом числа случаев коронавируса власти Турции последовательно ужесточают ограничения как для граждан страны, так и для туристов. Так, 22 декабря в отелях страны запретили все развлекательные новогодние программы. Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении непрерывного комендантского часа с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом власти решили, что комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов.