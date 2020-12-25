Турция ввела новое требование для въезда в страну

Власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну», – приводит его слова ТАСС.

«Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна. Данные меры будут длиться до 1 марта 2021 года», – говорится в заявлении министра.

В связи с ростом числа случаев коронавируса власти Турции последовательно ужесточают ограничения как для граждан страны, так и для туристов. Так, 22 декабря в отелях страны запретили все развлекательные новогодние программы. Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении непрерывного комендантского часа с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом власти решили, что комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов.