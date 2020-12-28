Путин поручил обеспечить субсидии учреждениям культуры

Президент Владимир Путин поручил правительству осуществить ряд мер, направленных на поддержку учреждений культуры в 2021-22 годах, в частности обеспечить субсидии не ниже уровня 2019 года.

Перечень поручений о принятии дополнительных мер господдержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в России, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в 2021 и 2022 годах бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере не менее размера субсидий, предоставленных таким учреждениям в 2019 году (в том числе в целях доведения размера оплаты труда работников до уровня не ниже уровня, предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», – говорится в тексте поручений.

Также правительство должно предусмотреть возможность использования этих субсидий учреждениями культуры в I – III кварталах 2021 года «без учета отклонений от достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с приостановлением (частичным приостановлением, ограничением) деятельности этих учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Отмечается, что доложить о реализации поручений необходимо до 28 февраля.

Кроме того, кабмину поручено «принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий». Срок исполнения поручения – 31 мая 2021 года.

Вместе с тем Путин поручил отработать вопрос финансирования кинематографии на уровне не ниже 2019 года. Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 января 2021 года.

«Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» на уровне не ниже уровня 2019 года», – говорится в документе.

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