Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Администрации президента до 25 декабря поручено образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав.

Сопредседателями организационного комитета по проведению года науки и технологий назначены заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Кроме того, правительству и региональным властям поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению года науки и технологий.