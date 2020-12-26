Гинцбург поддержал идею создания «ковидных паспортов»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел введение «ковид-паспортов» правильным решением.

Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что «ковид-паспорта – совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом», передает РИА «Новости».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID

Напомним, вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись организована на портале mos.ru и открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.