В Совфеде оценили идею введения спецпаспорта для обладателей антител к COVID

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID.

«Это, знаете, из области антиутопии, я бы сказала, такого рода предложения, еще паспорта... Ну, устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, конечно, это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости. Ведь даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц их может не быть или через полгода», – передает РИА «Новости» ответ Матвиенко на вопрос, есть ли смысл ввести специальные паспорта для тех, у кого есть иммунитет к коронавирусу.

«Поэтому я, конечно, категорический противник такого рода документов. Главное то, что России удалось нарастить объемы тестирования. Здесь мы, по-моему, впереди планеты всей, а это значит раннее выявление заболеваний и принятие соответствующих адекватных мер реагирования медицинских», – добавила она.

Также Матвиенко заявила, что закон о самоизоляции при необходимости может быть рассмотрен весной следующего года.

«Мы изучаем утвержденное всемирной организацией здравоохранения положение международных медико-санитарных правил, где есть определение понятий «изоляция» и «карантин». Мы посмотрим другие международные документы, другой опыт стран и думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся», – сказала Матвиенко.

Она отметила, что комитеты СФ представили свои предложения в комитет по конституционному законодательству, эти предложения тщательным образом изучаются, поскольку «нет никакой необходимости устанавливать спешку, гонку, соревнование».

Матвиенко допустила, что данные предложения могут быть оформлены и не в виде законов: «Может быть, нужны будут нормативные акты правительства».

Главная цель данной работы, по ее словам – это с одной стороны не допустить «неоправданного ограничения и перегибов», а с другой – «защитить жизнь и здоровье людей».