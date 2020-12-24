Собянин призвал москвичей не унывать из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не впадать в уныние перед новогодними праздниками, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в мегаполисе. После всех невзгод Москва станет еще сильнее, уверен градоначальник.

«С учетом ситуации нынешнего года, конечно же, [хотел бы] пожелать здоровья, хорошего настроения и больше оптимизма, не надо впадать в уныние», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24». «Да, ситуация сложная, да, она проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой», – уверен мэр.

Собянин заверил, что и «на нашей улице будет праздник, настоящий праздник», подчеркнув, что он прежде всего имеет ввиду самый прямой смысл этого выражения. Мэр напомнил о полюбившихся москвичам и гостям столицы уличных фестивалях. «Москва будет еще сильнее после всех невзгод, которые мы пережили», – заключил мэр, также пожелав горожанам «успехов и доброго настроения».

По словам градоначальника, Москва справляется с коронавирусом не хуже мегаполисов мира. «Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убежден, что мы бы не справились с этим. Но мы справились с этим (с работой во время пандемии – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул он.

При этом мэр предупредил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в Москве пока не упрощается. «Наоборот она становится сложнее. Это значит и риски заболеваний в городе усиливаются. Конечно, нам нужно сделать все, чтобы остановить эпидемию», – призвал Собянин.

Он сообщил, что на вакцинацию в Москве уже записались более 50 тыс. желающих. «Идет спокойная запись. Наши 70 прививочных пунктов <...> также работают в спокойном режиме и будут работать в праздничные дни. Так что можно спокойно записываться и в новогодние праздники также прививаться», – сказал Собянин.

По его словам, количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса в Москве могут увеличить вдвое при необходимости. «Если мы увидим, что прививочных пунктов недостаточно и люди выстраиваются в очереди, то, конечно, будем открывать еще дополнительно. У нас в горячем резерве еще столько же прививочных пунктов готовы открыться в любой момент», – добавил Собянин.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно.

Сейчас прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также журналисты. Кроме того, с 28 декабря записаться на прививку смогут работники сферы ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка.

Масштабная добровольная вакцинация от COVID-19 стартовала в России в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.