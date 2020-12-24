Возможность привиться от COVID получили сотрудники полиции и общепита в Москве

Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в новогодние праздники, список категорий тех, кто может записаться на прививку с 28 декабря, дополнят работники сферы ЖКХ, общепита и спорта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что «в новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать», и для того, чтобы «как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 года мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города».

Речь идет о занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других.

Собянин добавил, что записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

«В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом», – заключил он.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.