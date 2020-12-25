Адвокат Жорин счел несправедливым приговор историку Соколову

«Несмотря на то, что этот приговор соответствует российскому законодательству, он несправедлив с точки зрения соразмерности тяжести содеянного и тяжести наказания», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин, комментируя вынесенный историку Олегу Соколову приговор за убийство аспирантки.

Октябрьский районный суд Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве сожительницы аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«С точки зрения нашего российского законодательства и правоприменительной практики, это приговор законный и вписывается в судебную практику, если опираться на то, что выносят по подобным делам, учитывая и максимальное наказание, и определенные смягчающие обстоятельства (например, признание вины или отсутствие судимости). Но если же говорить глобально и дистанцироваться от этого всего, то я, конечно, считаю, что это несправедливо», – говорит Жорин.

Он рассуждает, что раз Соколову дали 12,5 лет, то при определенных обстоятельствах может возникнуть ситуация, подобная той, что произошла у фотографа Дмитрия Лошагина.

В августе 2013 года в лесополосе под Первоуральском нашли обгоревшее тело фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. Через две недели ее мужа, Дмитрия Лошагина, задержали по подозрению в убийстве, а летом 2015 признали виновным и приговорили к 10 годам колонии строго режима. Однако в декабре 2020 года его адвокатам удалось добиться положительного решения суда об изменении меры наказания на ограничение свободы. То есть если решение не будет отменено, Лошагин в скором времени сможет выйти из колонии.

«Получается, один человек умышленно и с особой жестокостью лишил жизни другого, и за непродолжительный, относительно масштабам жизни, срок может выйти. Я считаю, что несмотря на то, что приговор Соколову соответствует российскому уголовному закону, он несправедлив с точки зрения соразмерности тяжести содеянного и тяжести наказания. То есть с точки зрения справедливости 12,5 лет – это мало», – заключил собеседник.

Напомним, в ноябре прошлого года Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою возлюбленную 24-летнюю Ещенко. Спустя 2 дня он решил избавиться от тела – расчленил его и часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в Мойку. Увидев, что пакеты с останками Ещенко не тонут, пьяный Соколов бросился в реку. Оттуда его достали полицейские – они же и обнаружили части тела аспирантки.