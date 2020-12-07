Убившему жену фотографу смягчили наказание

Осужденному за убийство супруги фотографу Дмитрию Лошагину смягчили наказание, неотбытую часть срока заменили ограничением свободы, сообщила прокуратура Свердловской области.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что прокурор региона по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против смягчения наказания.

«Вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим, имел дисциплинарное взыскание за время отбытия наказания», – добавили в надзорном ведомстве. Там отметили, что администрация исправительного учреждения также была против удовлетворения ходатайства о смягчении наказания Лошагину.

В июне 2015 года суд в Екатеринбурге по итогам второго рассмотрения признал Лошагина виновным в убийстве жены, модели Юлии Прокопьевой. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

До этого суд признал фотографа Дмитрия Лошагина невиновным в преступлении и вынес ему оправдательный приговор.

В 2018 году Лошагин требовал через суд взыскать с родителей убитой более 3 млн рублей.