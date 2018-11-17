Убивший жену фотограф Лошагин потребовал с ее родственников деньги

Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены, потребовал взыскать с ее родителей более 3 млн рублей, сообщил адвокат потерпевших Сергей Жорин.

«Находясь в колонии, Лошагин подал исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила к родителям убитой и требует взыскать с потерпевших свою часть наследства, автомобиль «Ауди» и 3 млн рублей», – цитирует Жорина ТАСС.

Суд рассмотрит иск 22 ноября.

В июне 2015 года суд в Екатеринбурге по итогам второго рассмотрения признал Лошагина виновным в убийстве жены, модели Юлии Прокопьевой. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

До этого суд признал фотографа Дмитрия Лошагина невиновным в преступлении и вынес ему оправдательный приговор.