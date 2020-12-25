Арбатова объяснила унизительность слов якутского депутата о декольте министра Суд огласил приговор историку Соколову 25 декабря 2020, 15:58 Текст: Елизавета Булкина

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. «По совокупности совершенных преступлений – к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – передает ТАСС слова судьи Юлии Максименко. Напомним, прокуратура запросила для Соколова 15 лет лишения свободы. Сам историк вину признал и раскаялся. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

