Историка Соколова признали виновным в убийстве

Суд в Петербурге признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также незаконном хранении оружия.

Прокуратура запросила для Соколова 15 лет лишения свободы. Сам историк вину признал и раскаялся, передает «Московский комсомолец».

25 декабря бывшему доценту СПбГУ должны вынести приговор.

На оглашение приговора приехали родители убитой девушки. Они впервые принимают участие в судебном процессе над Соколовым, ранее они отказались от участия. Потерпевшей стороной в этом деле, по просьбе родителей, был признан брат Ещенко.

По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.