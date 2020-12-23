Британия ужесточила ограничения из-за нового штамма COVID

Власти Великобритании с 26 декабря расширят действие ограничительных мер по борьбе с COVID-19 на большее число регионов на юго-востоке Англии в связи с быстрым распространением нового штамма, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Ограничения затронут полностью графства Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк. Четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения вируса, передает ТАСС.

Число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Британии составило 39,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Днем ранее в стране было зарегистрировано более 36,8 тыс. случаев COVID-19. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 744, что стало самым высоким суточным приростом с 29 апреля.

Ранее Хэнкок заявил, что в Великобритании выявили еще один новый вариант мутации COVID-19, который был завезен из ЮАР.

В субботу в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Британии ввело более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Еще одна мутация коронавируса выявлена в ЮАР. В ВОЗ уточнили, что мутации коронавируса, выявленные в Великобритании и Южно-Африканской Республике, являются разными вариантами COVID-19.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».