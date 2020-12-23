В Британии выявили еще один новый вирус-мутант

В Великобритании выявили еще один новый вариант мутации COVID-19, который был завезен из ЮАР, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

По его словам, в настоящее время выявлены два случая заражения еще одним вариантом коронавируса, оба прибыли из ЮАР. «Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый», – цитирует РИА «Новости» Хэнкока.

Он отметил, что правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился с ними в контакте.

В субботу в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Британии ввело более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Еще одна мутация коронавируса выявлена в ЮАР. В ВОЗ уточнили, что мутации коронавируса, выявленные в Великобритании и Южно-Африканской Республике, являются разными вариантами COVID-19.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».