В ЮАР рассказали о новой мутации коронавируса

Вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2, заявил министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде местной радиостанции SABC.

«Мониторинг пандемии свидетельствует о тревожной тенденции к повышенной активности нового штамма COVID-19. Проявившись впервые в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп, он сейчас стал доминирующим и единственным ответственным за нынешний всплеск COVID-19 в ЮАР», – передает слова министра ТАСС.

Министр сообщил, что южноафриканские ученые завершают работу над полной расшифровкой генетического кода нового штамма. Уже установлено, что новый вариант коронавируса имеет, по меньшей мере, три мутации. Еще предстоит установить степень заразности этой модификации коронавируса, кроме того, неизвестно будут ли эффективно действовать против него уже разработанные вакцины.

В декабре неожиданно для многих в ЮАР возобновился быстрый рост заболевших коронавирусом. Сейчас ученые объясняют это появлением новой разновидности коронавируса, которая отличается повышенной активностью. Сейчас в ЮАР отмечено больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки – 921 тыс. и 24 тыс. соответственно. В правительственном докладе ЮАР отмечается, что мутация нового коронавируса, которая вызывала в стране вторую волну пандемии, аналогична по своим генетическим изменениям штамму коронавируса, выявленному в Великобритании.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».