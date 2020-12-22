Украина «арестовала» 32 судна за заход в порты Крыма Бабко освобожден от должности торгового представителя России на Украине 22 декабря 2020, 14:12 Текст: Елизавета Булкина

Глава правительства Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко от должности торгового представителя России на Украине, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу», – цитирует документ ТАСС. С июля 2013 года Бабко занимал должность торгового представителя России в Армении. На должность торгпреда на Украине он был назначен в феврале 2020 года.

