Мишустин назначил нового торгпреда России на Украине

Глава правительства Михаил Мишустин подписал указ о назначении Андрея Бабко торговым представителем России на Украине.

Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ на Украине, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин назначил Анну Донченко торгпредом России в Армении.

С июля 2013 года Андрей Бабко занимал должность торгового представителя России в Армении.