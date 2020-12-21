В России отреагировали на новые военные планы Швеции в связи с «русской угрозой»

«Швеция традиционно использует тему «русской угрозы» с целью обоснования увеличения военных расходов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Фролов. Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Швеции Петера Хультквиста о начале самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил в ответ на якобы увеличение военной активности России в регионе.

«Швеция – нейтральная страна, поэтому для нас она не представляет угрозы. При этом у них действительно высокий уровень развития вооруженных сил и есть собственный довольно мощный оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, они могут покупать любое вооружение на Западе, что и делают», – рассказал главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Эксперт отметил, что «каких-то сверхъестественных и уникальных систем в Швеции нет». «Но они делают хорошие подводные лодки, ракеты, в том числе противокорабельные, а их легкий истребитель пользуется успехом на зарубежных рынках», – рассказал собеседник.

«Начиная со времен Полтавской битвы Швеция остается жутким русофобским государством. Там традиционно сильны антироссийские настроения. Особенно они усилились после 2014 года. А в последнее время эти настроения регулярно раскачивались под самыми разными предлогами. Но главная цель озвучивания темы «русской угрозы» заключается в необходимости обосновать увеличение военных расходов», – убежден Фролов.

Ранее глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил о начале самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил страны в ответ на значительное увеличение военной активности России в районе Балтийского моря, Северной Атлантики и Северного полярного круга.

«В Мурманске находится крупная военно-морская база с арктической бригадой, и мы также наблюдаем учения и операции в Северной Атлантике», – передает ТАСС слова Хультквиста. «Цель этого – разорвать союз между США и Европой и разрушить трансатлантические связи», – считает он.

В октябре партии правительственной коалиции (Социал-демократическая и Охраны окружающей среды) достигли соглашения с Партией центра и «Либералами» о значительном увеличении ассигнований на оборону в рамках проекта оборонной стратегии Швеции.

Напомним, Швеция решила нарастить расходы на оборону, в период с 2021 по 2025 год ассигнования на оборону увеличатся на 27,5 млрд шведских крон (3,11 млрд долларов), то есть на 40%.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя проект оборонной стратегии Швеции, заявила, что на севере Европы нет противоречий и конфликтов, требующих военного решения.